За вороной на фонарном столбе приехали спасатели

Птице помогли выбраться на свободу.

Вечером 10 октября сотрудники МЧС выехали на необычный вызов. "Жертвой происшествия" стала ворона. Спасатели приехали на Парнас, чтобы снять птицу с фонарного столба. Петербуржцы поделились кадрами в социальных сетях.

Что именно произошло с вороной - не сообщается. По всей видимости, ей не удавалось улететь с бетонного сооружения. Операция по спасения прошла успешно.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что у Петропавловской крепости отдыхала пятнистая нерпа.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное"