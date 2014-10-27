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Петербургские врачи борются за жизнь девочек, который отравились лекарствами
Сегодня, 11:04
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Shdaria
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Петербургские врачи борются за жизнь девочек, который отравились лекарствами

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В Санкт-Петербурге две несовершеннолетние отравились таблетками.

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь двух девочек, которых доставили в больницу с сильным отравлением лекарствами. 

Сотрудники больницы № 5 имени Филатова откачивают несовершеннолетнюю, которую привезли с острым отравлением. Предположительно 15-летняя школьница употребила смесь из разных таблеток. 

Вторая пациентка была 17-летняя девушка. Ее госпитализировали из квартиры на Пражской улице. Врачи больницы диагностировали отравление лекарствами, которые влияют на работу центральной нервной системы. 

Теги: новости петербург , новости спб , отравление , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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