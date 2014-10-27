Петербургские врачи борются за жизнь девочек, который отравились лекарствами

В Санкт-Петербурге две несовершеннолетние отравились таблетками.

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь двух девочек, которых доставили в больницу с сильным отравлением лекарствами.

Сотрудники больницы № 5 имени Филатова откачивают несовершеннолетнюю, которую привезли с острым отравлением. Предположительно 15-летняя школьница употребила смесь из разных таблеток.

Вторая пациентка была 17-летняя девушка. Ее госпитализировали из квартиры на Пражской улице. Врачи больницы диагностировали отравление лекарствами, которые влияют на работу центральной нервной системы.