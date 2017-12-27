В Петербурге огнем хотели замаскировать убийство

Правоохранительные органы смогли раскрыть замаскированное убийство.

Полиция Санкт-Петербурга установила, что пожар в Приморском районе был учинен специально, чтобы скрыть следы убийства.

Известно, что 13 января после ликвидации возгорания в одной из квартир на Аэродромной улице, в квартире был найден мертвым ее хозяин. Пожар не смог скрыть следов убийства, так как в обгоревшей квартире нашли две бутылки из под водки, окурки, три ножа и кухонный топорик, который лежал под убитым. На обгоревшем теле сразу были заметны множественные колото-резаные раны на груди и животе.

МЧС сообщило, что информация о возгорании поступила в 7:20 утра. Через час в квартиру уже можно было зайти, так как огонь потушили.

Оперативники смогли выйти на след убийцы к вечеру. Им оказался 56-летний уроженец из Узбекистана, официально безработный, как и убитый. По официальной версии следствия, в ночь на 13- января он был в гостях, но во время посиделки вспыхнула ссора, которая и закончилась убийством.