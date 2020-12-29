В Петербурге создан центр компетенций по формированию комфортной городской среды

Центр открыли в рамках федерального нацпроекта "Жильё и городская среда".

Во вторник, 12 января, губернатор Петербурга присутствовал на торжественной церемонии открытия Центра компетенций по формированию комфортной городской среды, сообщили в Смольном.

Начиная с прошлого года, все новые общественные пространства, детские и спортплощадки проектировались и строились с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2021 года с учетом потребностей маломобильных групп населения будут создавать все новые объекты благоустройства.

В текущем году планируют благоустроить 12 городских пространств.

Ранее мы писали, что петербуржцы определили победителей проекта "Твой бюджет ― 2020".

Фото: gov.spb.ru