Петербургская компания разработала систему "Аурелия" для защиты от морских дронов

Санкт-петербургская организация "Русич" разработала систему модульных специальных заграждений "Аурелия" для борьбы с украинскими безэкипажными катерами. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель разработчика.

Как пояснили в организации, при прохождении катера через систему заграждений "активные элементы засасываются внутрь, что приводит двигатель в негодность, а винты перекручиваются". Испытания изделия проводились на Финском заливе при участии представителей ВМФ России.

Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра каждый. В состав модуля входят плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. "Аурелия" предназначена для создания защитных зон вокруг стратегических объектов от атак надводных беспилотных и пилотируемых катеров.

Разработка была презентована в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница", который проходит 6-7 сентября в Великом Новгороде. Мероприятие объединило разработчиков и операторов беспилотных систем со всей страны.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Минтрансе назвали основные направления развития беспилотников.

Фото: МЧС России