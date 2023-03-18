В Петербурге создадут рабочую группу по развитию автобусных перевозок

Власти и перевозчики объединятся для повышения качества и безопасности межрегиональных маршрутов.

В Санкт-Петербурге планируют создать рабочую группу для оптимизации межрегиональных и международных автобусных перевозок. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту по итогам совещания с участием крупнейших перевозчиков.

Обсуждение провел председатель комитета Денис Минкин. В нем также участвовали первый заместитель главы ведомства Алексей Гончаров и директор "Агентства внешнего транспорта" Геннадий Дедков.

Основное внимание уделили вопросам повышения качества и безопасности обслуживания пассажиров Автобусного вокзала, а также развитию маршрутной сети на ближайшие 4 года. Представители транспортных компаний представили свои предложения по обновлению и расширению действующих направлений.

По итогам встречи было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут представители органов власти и перевозчики. Ожидается, что это позволит оперативно решать возникающие вопросы и координировать развитие отрасли.

В комитете подчеркнули, что ключевой задачей остается выстраивание открытого взаимодействия с участниками рынка. От эффективности этой работы будет зависеть дальнейшее развитие Автобусного вокзала и уровень сервиса для пассажиров.

