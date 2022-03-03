В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего персоналу магазина пистолетом

Мужчина был состоянии алкогольного опьянения.

Накануне около девяти часов вечера сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга задержали нетрезвого мужчину, который в магазине на Разъезжей улице демонстрировал пневматический пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию, что в алкогольном супермаркете мужчина размахивает предметом, похожим на пистолет. Оказалось, он требовал алкогольную продукцию у работников магазина, угрожая им. После выяснилось, что мужчина демонстрировал оружие в соседних магазинах. Пистолет был изъят.

Наряд ОВО также установил, что задержанный гражданин находится в федеральном розыске за преступление, совершенное на территории сопредельного государства.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны по городу и Ленобласти