Дело бывшей сотрудницы ФНС за взятку в 4 млн рублей рассмотрят в суде

Обвиняемая взяла деньги у предпринимателя за минимизацию штрафа за неуплату налогов.

Суд изберет меру пресечения для бывшей сотрудницы ФНС и ее родственницы. Женщина обвиняется в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба Следственного комитета Петербурга.

По данным следователей, Елена Жокун, будучи руководителем межрайонной инспекции ФНС №12, потребовала взятку от учредителя компании ООО "Диполь-Производство". В качестве услуги она предложила минимизировать штраф за неуплату налогов.

С помощью посредницы, племянницы подсудимой, предприниматель передал 3 млн рублей, а также выплатил около миллиона для принятия нужного решения по возмещению налога. Учредителю компании грозил штраф в размере 72 млн рублей.

В декабре 2018 года мошенниц заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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