В Петербурге состоялась премьера "Женитьбы Фигаро"

Спектакль прошёл на сцене театра им. Акимова.

Премьеру легендарной пьесы Пьера Бомарше зрители увидели в постановке Павла Сафонова. За всю историю театра им. Акимова "Женитьбу Фигаро" сыграли в первый раз, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Главную роль исполнил Евгений Стычкин.

Напомним, что пьеса "Безумный день, или Женитьба Фигаро" получила известность благодаря тому, что вдохновила Моцарта на создание одноимённой оперы.

Ранее мы сообщили, что спектакль "Палачи" можно увидеть в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

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