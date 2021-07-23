В Петербурге состоялась Спартакиада строителей

На стадионе "Метрострой" встретились футбольные команды, легкоатлеты и теннисисты.

В Петербурге на стадионе "Метрострой" состоялся масштабный спортивный праздник – Спартакиада строителей, сообщает портал "Строительный Петербург". В преддверии Дня строителей спортсменов поздравили организаторы мероприятия.

Скажу коротко, фразой трехкратного олимпийского чемпиона: Путь к успеху всегда труден и тернист, как в жизни, так и в работе, но всегда выигрывает тот, кто в критической ситуации может достойно себя показать и даже если упал, всегда встать и выполнить поставленную задачу. Дмитрий Кабацкий, начальник сектора разрешительной документации СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"

Участники соревновались в нескольких видах спорта: футболе, настольном теннисе, легкой атлетике и перетягивании каната.

На футбольном поле встретились сборные строителей Петербурга и Ленинградской области. В непростой борьбе победу одержала сборная строителей Петербурга со счетом 1:0.

Побеждать всегда приятно, хотя во втором тайме нас немного прижали, чудо нас сегодня спасло от ничейного результата, возможно была бы серия пенальти или добавленное время, но как говорится победителей не осуждают. Алексей Золотаренко, игрок сборной строителей Петербурга, группа ЛСР

По результатам спартакиады победила команда ЛСР, однако награды получили все участники. Торжественная церемония награджения победителей сезона также состоится 5 августа на территории Петропавловской крепости.

Фото и видео: Строительный Петербург