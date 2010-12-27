В Петербурге состоится ежегодный конкурс "Лучший по профессии"

В Санкт-Петербурге состоится ежегодный конкурс среди работников розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания

24 и 25 октября состоится конкурс "Лучший по профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга", который пройдет в Креативном пространстве "Ткачи". Конкурс организован при поддержке Комитета по развития предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

Петербуржцы смогут поучаствовать в таких номинациях как : "Лучший парикмахер", "Лучший официант", "Лучший флорист-дизайнер", "Лучший продавец", "Лучший контролёр-кассир", "Лучший повар" , "Лучший художник-конструктор (дизайнер) одежды" и "Лучший обувщик".

За два конкурсных дня можно будет поучаствовать в необычных мастер классах и послушать лекции интересных людей. Главная цель конкурса заключатся в выявлении и поощрении лучших представителей в своих сферах. Организаторы хотят с помощью конкурса повысить престиж представленных профессий.

Награждение состоится 26 октября. По каждой номинации выявят три победителя. Обладатель первого место получит - 50 тыс. рублей, второго - 30 тыс. рублей, а третьего - 20 тыс. рублей.