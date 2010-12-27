В Петербурге состоится битва "аналога" и "цифры"

В ближайшую субботу в Северной столице состоится открытое мероприятие, посвященное звуку в самом широком его понимании.

В центре Петербурга состоится мастер-класс представителя брендов Klipsch и Pro-Ject. Эксперт расскажет, какие современные аналоговые и цифровые устройства в мире акустики представлены на рынке в настоящее время.

Слушателям станет понятнее, как правильно выбрать виниловый проигрыватель и как он может стать идеальным аксессуаром в современном мире. Специалист также затронет вопрос, какие существуют способы прослушивания музыки в цифровом формате. В рамках открытого обсуждения горожане смогут сделать для себя вывод, можно ли совместить аналоговый и цифровой миры при прослушивании любимых композиций.

Событие пройдет 14 сентября в 13:30 и 16:30 в салоне PULT.ru на Литейном проспекте, 9. Регистрация – по ссылке.

Фото: Pixabay