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В Петербурге сошел с рельс еще один трамвай
Сегодня, 22:01
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TretyakovaS
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В Петербурге сошел с рельс еще один трамвай

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о сходе трамвая на улице Авиаконструкторов.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", рядом с домом №8 на улице Авиаконструкторов трамвай сошел с рельс.

Пользователи сообщают, что с транспортом в этом месте проблемы уже второй раз за неделю. В прошлый раз здесь трамвай "потерял" рельсы в пятницу, 8 сентября.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Категории: Новости СПб

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