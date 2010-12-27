В Петербурге сошел с рельс еще один трамвай

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о сходе трамвая на улице Авиаконструкторов.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", рядом с домом №8 на улице Авиаконструкторов трамвай сошел с рельс.



Пользователи сообщают, что с транспортом в этом месте проблемы уже второй раз за неделю. В прошлый раз здесь трамвай "потерял" рельсы в пятницу, 8 сентября.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург