В Петербурге сохранилась рабочая печка-буржуйка из торпеды‍

Местный активист нашел устройство в одном из домов города.

В Петербурге местные жители обнаружили действующую печку-буржуйку. Конструкция была изготовлена из корпуса торпеды во времена блокады Ленинграда. На данный момент ее по-прежнему можно использовать для обогрева. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на блогера Михаила Косьмина.

Автор выложил пост в социальной сети Instagram с изображением данной реликвии. Однако, адрес, по которому располагается печь он решил не указывать. По сведениям петербуржца, устройство узаконено, так как указано в плане квартиры.

Фото: instagram.com/stories/maax_sf