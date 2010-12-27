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В Петербурге сохранилась рабочая печка-буржуйка из торпеды‍
Сегодня, 9:07
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lesjasap
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В Петербурге сохранилась рабочая печка-буржуйка из торпеды‍

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Местный активист нашел устройство в одном из домов города.

В Петербурге местные жители обнаружили действующую печку-буржуйку. Конструкция была изготовлена из корпуса торпеды во времена блокады Ленинграда. На данный момент ее по-прежнему можно использовать для обогрева. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на блогера Михаила Косьмина.

Автор выложил пост в социальной сети Instagram с изображением данной реликвии. Однако, адрес, по которому располагается печь он решил не указывать. По сведениям петербуржца, устройство узаконено, так как указано в плане квартиры.

Фото: instagram.com/stories/maax_sf

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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