В Петербург на митинг в защиту науки приехала Ксения Собчак

В Петербурге проходит митинг в защиту науки. В акции участвует порядка 300 человек.

В Санкт-Петербурге 11 ноября на площади Ленина начался согласованный с властями митинг в защиту науки и образования. Отметим, что на данное мероприятие пришла Ксения Собчак, которая намеревается баллотироваться в президенты России. Также на площади присутствуют депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник.

К настоящему времени известно, что на акции собрались около 300 человек. Темой активистов для обсуждения стала защита Европейского университета, Пулковской обсерватории, РНБ и других культурных учреждений. Кроме того, здесь же выступают против передачи Исаакиевского собора церкви. В свою очередь, петербургские студенты возмущаются, что вынуждены работать, чтобы оплатить учебу, при том, что образование для всех должно быть бесплатным.

Отметим, что данный митинг совершенно не связан с политикой, как происходит в последнее время. В связи с этим организаторы акции попросили участвующих убрать флаги и транспаранты, чтобы соответствовать мероприятию. Однако уследить за всеми не удается, поэтому замечается, что некоторые стоят с символикой "Левого фронта", "Революционной рабочей партии", "РКСМ" и "СКМ", профсоюзов и анархистов. Кроме того, ожидаемо, активистам раздают браслеты за Ксению Собчак с надписью "Против всех".

Известно, что пришедшие на митинг ждут выступления Ксении Собчак.

Фото, видео: Пользователи во "Вконтакте" - Зоя Мусатова, Василий Кунин, Sergon Malkovich