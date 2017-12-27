В Петербурге начали активно воровать колеса

Одного злоумышленника застали чуть ли не с отверткой в руке, а другие успели скрыться на отечественном авто. Однако ненадолго.

За 15 и 16 января служащие Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге троих граждан, подозреваемых в краже автомобильных колес.

Как сообщили в пресс-службе УВО, в понедельник наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на улице Композиторов злоумышленник скручивает колеся с "Мерседеса". Оперативники успели застать вора на месте преступления. 28-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Было установлено, что автомобиль принадлежал местной 25-летней местной жительницы.

Подобная ситуация произошла и 16 января в Кировском районе города. В правоохранительные органы поступила информация, что на проспекте Маршала Жукова, 72 группа людей скручивает колеса с автомобиля "КИА Сид". В этот раз сотрудники Росгвардии не успели задержать злоумышленников на месте происшествия. Однако навстречу им двигался ВАЗ-21099, который они решили остановить.

Чутье не подвело и в отечественном авто, помимо двух мужчин, оказались четыре колеса, снятые с иномарки. Задержанных в возрасте 23 и 22 лет были доставлены в отдел полиции.

В результате случившегося по первой истории было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на кражу". По второму ведется проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.