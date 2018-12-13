В Петербурге снизили плату за перехватывающие автостоянки

Подешевела и парковка на городской автостоянке у ГМЗ "Петергоф" на Прудовой улице.

В пятницу, 24 мая6 стало известно о том, что в Петербурге подешевели перехватывающие автостоянки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что на некоторых парковках стоимость упала сразу на 50%. Так, на Синопской набережной автомобилисты смогут оставить "железного коня" не за 600 рублей в сутки, а за 300 рублей. Таким образом оплата за месяц упала с шести тысяч до трех.

Цены также снижены и на городской автостоянке у ГМЗ "Петергоф", которая расположена на Прудовой улице. За месяц использования парковочного места петербуржец заплатит 2 тысячи 800 рублей. Водители категории ВЕ, С и D, – 5500 рублей.

Также под нововведение попала парковка на Санкт-Петербургском проспекте, северо-восточнее пересечения с Петергофским ручьем7 Там снизили тариф за размещение туристических автобусов до 10 рублей в час.

Что касается перехватывающих стоянок, то теперь водитель сможет оставлять машину у станции метро "Обухово" за 4 тысячи рублей в месяц, вместо 5 тысяч.

Такие меры приняты в связи с распоряжением "Об утверждении размера платы за пользование городскими автостоянками в Санкт-Петербурге".

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