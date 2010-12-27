На Малой Митрофаньевской снесли исторические здания казарм Варшавского вокзала

Компания-застройщик застала активистов врасплох, расправившись с домами в выходные.

Дома на Малой Митрофаньевской улице, которые могли быть включены в список охраняемых объектов были снесены за выходные.Рекомендованные в список внесения памятников культурного наследия здания были разрушены.

Отметим, что в течение пяти лет администрация города не решалась зачислить бывшие казармы для служащих Варшавского вокзала в список особо охраняемых архитектурных композиций. В Куйбышевском районном суде обязали чиновников занести постройки в данные списки, но КГИОп до сих пор не выпустил официального распоряжения об этом.

По сведениям от активистов, дома были созданы не позже 1854 года, а проехать к уничтоженным зданиям можно было только через территорию застройщика "ЛенСпецСМУ".

Стремительный снос казарм напоминает ситуацию вокруг дома на Ремесленной, 3, незаконно снесенного по указанию КРТИ. Как и в случае с Ремесленной, казармы формально находятся на проектируемой трассе – дублере Московского проспекта, запроектированного в генеральном плане города ещё в 1930-х гг. Снос зданий также произошел в выходной день, что запрещает законодательство Петербурга рассказывают активисты о произошедшем

В настоящее время градозащитники требуют справедливого наказания в отношения виновника событий.

Фото: Piter.tv