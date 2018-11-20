В Петербурге скончался упавший под поезд метро мужчина

58-й день рождения мужчина встретил в реанимации.

В петербургской больнице умер мужчна, упавший под поезд метро. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

ЧП произошло 25 января около 07:30 на станции "Ленинский проспект". На пути под прибывающий поезд прыгнул мужчина средних лет. Тогда поезда задерживались на 15 минут.

Пострадавшего доставили в Городскую с больницу №26 с закрытой травмой грудной клетки, живота, множественными ушибами туловища, сотрясением мозга. Мужчину поместили в реанимацию. 58-й день рождения мужчина встретил под капельницами.

Накануне врачи диагностировали у пациента остановку сердца.