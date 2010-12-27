Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Северной столице умерла заслуженный деятель культуры Галина Пахомова
Сегодня, 14:55
0
Shdaria
752

В Северной столице умерла заслуженный деятель культуры Галина Пахомова

0
 
 

В Петербурге ушла из жизни великая женщина - Галина Пахомова.

В субботу, 28 апреля, стало известно о кончине заслуженный работник культуры России Галина Пахомова. В Санкт-Петербурге она умерла на 83-м году жизни.

Отметим, что Галина не раз получала награды от правительства, среди которых имеются медаль "За освоение целинных и залежных земель" и орден "Дружбы народов". Несколько лет подряд экс-министр культуры помогала депутатам Заксобрания Санкт-Петербурга, при этом она сама приняла такое решение.

СМИ Петербурга сообщают, что прощание с Пахомовой состоится 2 мая в Никольском соборе.

Теги: галина пахомова скончалась , культурный деятель пахомова , новости спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5