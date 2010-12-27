В Северной столице умерла заслуженный деятель культуры Галина Пахомова

В Петербурге ушла из жизни великая женщина - Галина Пахомова.

В субботу, 28 апреля, стало известно о кончине заслуженный работник культуры России Галина Пахомова. В Санкт-Петербурге она умерла на 83-м году жизни.

Отметим, что Галина не раз получала награды от правительства, среди которых имеются медаль "За освоение целинных и залежных земель" и орден "Дружбы народов". Несколько лет подряд экс-министр культуры помогала депутатам Заксобрания Санкт-Петербурга, при этом она сама приняла такое решение.

СМИ Петербурга сообщают, что прощание с Пахомовой состоится 2 мая в Никольском соборе.