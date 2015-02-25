В Петербурге сеть "Теремок" откроет производство выпечки

Теремок создаст собственное производство хлебобулочных изделий.

Сеть ресторанов "Теремок" организует выпуск хлебобулочной продукции в Санкт-Петербурге. По данным издания "Ведомости", предприятие разместят в Приморском районе на территории производственно-логистического центра компании. Производство будет ориентировано на обеспечение потребностей собственной сети ресторанов.

В ходе открытия новой точки в фудмолле BackYard представитель компании сообщил, что планируется выпуск мелкоштучной продукции, включая круасаны, слойки и изделия под названием "бутербродцы". Отмечено, что первыми в производственной линейке станут булочки, что связано с использованием уникального рецепта.

Компания оценила инвестиции в запуск производства в 10 миллионов рублей. Средства направят на приобретение оборудования и подготовку производственных мощностей. Замороженные изделия будут допекаться в ресторанах сети. Для дооснащения точек "Теремок" выделил дополнительно 1,3 миллиона рублей.

Первые партии продукции начнут распространять через точку в фудмолле BackYard и через ресторан на проспекте Маршала Жукова, который откроется после реконструкции.

