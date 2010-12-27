На рынке съемного жилья наиболее востребованы квартиры-однушки.

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге с начала года стоимость аренды квартир выросла на 4%. Об этом сообщили эксперты во время конференции "Диалог с Яндекс.Недвижимость".

По данным специалистов, на рынке съемного жилья наиболее востребованы однокомнатные квартиры. Также стоимость аренды выросла на 3-х или 4-х комнатных квартир — на 9-10%.

Кроме того, в Северной столице также выросли цены на покупку жилплощади. Больше всего подорожали 4-х комнатные квартиры — на 16%. Повышение цен касается и вторички и новостроек.

Ранее мы сообщали о том, что Мединский отчитался Путину об итогах культурного форума в Петербурге.

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