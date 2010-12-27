В Петербурге открывается сезон ночных автобусов

Автобусы продублируют схему метро.

В предстоящие выходные для жителей и гостей Петербурга запустят движение ночного транспорта. В это время проезд можно будет оплатить как "Подорожником", так и другими способами.

Как сообщает СПб ГУП "Пассажиравтотранс", в ночь запустят автобусные маршруту, которые продублируют линии подземки. В ночь с 29 апреля на 30 апреля и с 30 апреля на 1 апреля с 00:00 до 06:00 выйдут маршруты №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М.

Стоит отметить, что в ночь с 1 апреля на 2 мая маршруты немного изменятся. Ездить будут автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.

Уехать ночью домой на общественном транспорте можно будет до 15 ноября по выходным и праздничным дням.

Фото: Pixabay