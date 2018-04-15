В "Кофе Хауз" петербуржец поссорился с девушкой и не оставил ни одного целого стула

Разбушевавшегося посетителя остановила полиция.

В минувшую субботу в Калининском районе молодой человек не смог совладать с эмоциями после ссоры с возлюбленной и выместил свою злобу на мебели в кофейне "Кофе Хауз".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел утром в заведении на улице Комсомола. Во время завтрака между парочкой разразилась ссора, в результате которой 21-летний петербуржец вышел из себя и начал вымещать ярость на стульях и столах. В ход пошла и посуда.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые смогли остановить дебошира и отвести его "остыть" в местный отдел полиции. Стоит отметить, что руководство кафе не стало писать заявление на парня. Ревнивца отпустили домой под обязательство о явке.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Осиновой роще "меломан" влетел в дере.

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