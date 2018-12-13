В Петербурге рекламу наркотиков закрасили изображением птицы

Молодые активисты объединились для борьбы с незаконной рекламой психотропных веществ.

Молодые петербуржцы вышли на улицу с больничками краски в рамках борьбы с рекламой психоактивных веществ. Активисты закрасили 200 незаконных надписей в 18 районах города, сообщает пресс-служба администрации.

На улицы города вышло 150 волонтеров. Акция стала самой масштабной в истории города. В Смольном подчеркнули, что с увеличением количества волонтеров, распространение преступной информации усложнится. На помощь молодым активистам пришли представители управляющих компаний и районных администраций.

Мероприятие проходило в рамках акции "Синяя птица — безопасная территория", инициированной Городским центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений и организована при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Отметим, что в случае обнаружения незаконной рекламы, информация о ней направляется представителям исполнительных органов власти.

Ранее депутаты ЗакСа начали рассматривать закон об ужесточении штрафов за нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установку и расклеивание объявлений, афиш и другой информации без предварительного согласования.

Фото: администрация Санкт-Петербурга