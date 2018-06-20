За незаконную рекламу на улице петербуржцы станут платить 3000 рублей

Депутаты ЗакСа планируют повысить штрафы за размещение незаконной реклама.

В Петербурге расклейщикам объявлений и любителям рисовать на стенах будут грозить более серьезные штрафы. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на депутатов ЗакСа.

В Петербурге ужесточат штрафы за нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установку и расклеивание объявлений, афиш и другой информации без предварительного согласования.

Сейчас за данное правонарушение можно получить штраф от 1 до 5 тысяч рублей – для физических лиц, от 25 тысяч до 50 тысяч рублей – для должностных лиц. Юридические лица за нарушение платят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

После вступления в силу поправок, минимальный штраф для обычных людей увеличится до 3000 тысяч рублей, для юридических лиц – до 70 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: ФАС Петербурга нашла незаконную рекламу на 103 млн рублей.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ ВК