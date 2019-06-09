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Rybka123
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Видео: на Ленской улице мальчика спасли из квартиры с мертвым отцом

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Мальчик привлек внимание горожан, когда начал выкидывать вещи на улицу.

В сети появилось видео, как сотрудник МЧС спасает из квартиры на 11-ом этаже ребенка, запертого в помещении с мертвым отцом. Ролик опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По информации свидетелей, мальчик привлек внимание горожан, когда начал выкидывать вещи на улицу. Неравнодушные граждане вызвали к дому на Ленской улице спасателей.

МЧС нашли в квартире труп мужчины, предположительно отца. Подробности его смерти уточняются. Ребенка забрали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 21:34

орут ,как придурки

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