В Петербурге развернули дореволюционный лагерь

Около Нахимовского училища в честь празднования событий 1917 года устроили дореволюционный лагерь с плакатами и пушками

В сквере у Нахимовского военно-морского училища развернули импровизированный дореволюционный лагерь, где жители и гости города смогут изучить технику времен революции и посмотреть на плокаты того времени.

Все пришедшие могут сфотографироваться с пушками, автомобилями, броневиками времен Первой Мировой Войны.

Также на территории организовано историческое фотоателье. Там любой желающий может переодеться в петербуржскую барышню, революционера или примерить костюм белого офицера.

Фото: Фестиваль АВРОРА’17