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В Петербурге развернули дореволюционный лагерь
Сегодня, 16:46
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nadiputintseva
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В Петербурге развернули дореволюционный лагерь

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Около Нахимовского училища в честь празднования событий 1917 года устроили дореволюционный лагерь с плакатами и пушками

В сквере у Нахимовского военно-морского училища развернули импровизированный дореволюционный лагерь, где жители и гости города смогут изучить технику времен революции и посмотреть на плокаты того времени.

В Петербурге развернули дореволюционный лагерь

Все пришедшие могут сфотографироваться с пушками, автомобилями, броневиками времен Первой Мировой Войны.

В Петербурге развернули дореволюционный лагерь

Также на территории организовано историческое фотоателье. Там любой желающий может переодеться в петербуржскую барышню, революционера или примерить костюм белого офицера.   

В Петербурге развернули дореволюционный лагерь

 

Фото: Фестиваль АВРОРА’17

 

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Теги: 100-летие октябрьской революции , новости спб
Категории: Новости СПб

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