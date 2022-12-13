В Петербурге разведут девять мостов до конца недели

В Петербурге продолжаются работы на гидравлическом приводе Биржевого. Переправу будут закрывать для движения каждую ночь с 4-е по 8 апреля с 1:00 до 5:45.

До конца недели в Петербурге разведут девять мостов. Об этом 3 апреля рассказали в пресс-службе "Мостотреста".

С 1:20 до 05:00 утра в среду, 5 апреля, разведут Большеохтинский, Троицкий и Благовещенский мосты. В ночь на 6 апреля в Петербурге разведут сразу шесть мостов: Александра Невского, Большеохтинский, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и Гренадерский. Ограничения на разных участках продлятся в период с 1:10 до 5:10.

В пятницу, 7 апреля, специалисты проведут технологические проверки на мостах Александра Невского, Володарский, Литейный, Тучков и Гренадёрский. Испытания пройдут с 1:30 до 5:45.

В "Мостотресте" добавили, что в Петербурге продолжаются работы на гидравлическом приводе Биржевого. Переправу будут закрывать для движения каждую ночь с 4-е по 8 апреля с 1:00 до 5:45.

Фото: Piter.tv

