В Петербурге разыскивают пожилого грибника

Мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся.

Семья 71-летнего Николая Ивановича Звонцова не опускает руки и продолжает поиски любимого дедушки, который ушел в лес за грибами возле Ржевского полигона под Петербургом 21 июля.

Днем того же дня он смог позвонить в службу спасения и сообщил, что заблудился и не может идти дальше. Потом телефон пенсионера разрядился. Родные обратились за помощью в службы и к добровольцам. Полноценный штаб не прекращал работу троек суток. Неделю больше ста человек прочесывают местность, остаются на месте по несколько дней. 25 июля, в субботу, поступило важное свидетельство: около часа ночи 23 июля к КПП Кяселево вышел человек, очень похожий на Николая Ивановича по приметам. Он сообщил, что заблудился в лесу, замерз и у него болит нога. Через какое-то время на обочине Дороги Жизни обнаружили корзину, трость и сапоги. Подтверждения, что вещи принадлежат пенсионеру, пока нет.

Группа "Лиза Алерт" просит петербуржцев и жителей области, находившихся недалеко от КПП Кяселево в ночь с 22 на 23 июля, а также, если вы ехали по Дороге Жизни на участке от Всеволожска до Санкт-Петербурга и видели идущего хромающего пожилого человека, возможно, босиком и без куртки, сообщите на горячую линию 88007005452. Также специалисты просят просмотреть записи с видеорегистраторов и камер наружного наблюдения за 23 июля, начиная с часу ночи.



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Фото: "Лиза Алерт" / Вконтакте