В Петербурге разбился мужчина, сорвавшийся с каната из простыней

На улице Бабушкина разбился мужчина, спускаясь из окна квартиры на простынях

В НИИ Скорой помощи спасают петербуржца, получившего сильные повреждения. Сообщается, что мужчина упал с третьего этажа, когда выбирался из квартиры на самодельном канате из простыней. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Инцидент произошел вечером 17 октября. В полицию поступил звонок от женщины, которая увидела, как из окна дома выпал мужчина. 38-летнего жителя Северной столицы оперативно доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами живота и груди, и переломами конечностей.

Что заставило пострадавшего сбегать через окно по простыням устанавливает следствие. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В квартире никого больше обнаружено не было.