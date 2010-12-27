Под Петербургом разбилась планеристка

Девушка упала в Финский залив.

Вечером 17 марта произошло страшное ЧП. В Финский залив упал дельтаплан, которым управляла 34-летняя петербурженка. От полученных травм девушка погибла в время реанимационных мероприятий.

Известно, что дельтаплан упал около поселка Лисий Нос. До берега оставалось еще 50 метров. Несмотря на то, что женщину успели достать из воды, пострадавшая умерла в карете скорой помощи. Отмечается, что на голове петербурженки был шлем. Девушка упала на глазах у своего мужа и еще одного планериста.

Как сообщили в правоохранительных органах, погибшая работала секретарем в СПб ГАУ "Центре подготовки спортивных команд Санкт-Петербурга". Было установлено, что летательный аппарат с размахом крыльев 10 метров приобрела группа планеристов из пяти человек. Для управления не нужно оформление.

Причины падения и гибели петербурженки устанавливаются.