В Петербурге психически больных беглецов-уголовников нашли полицейские

Двух сбежавших мужчин утром 1 сентября из психбольницы в Гатчинском районе нашли сотрудники полиции.

Как сообщает "Фонтанка", в шесть вечера 1 сентября в лесу Гатчинского района нашли 27- и 33-летнего опасных беглецов, которые были направлены в место отбывания наказания за убийство и избиение до смерти.



После того, как сотрудники правоохранительных органов проведут опрос, мужчин доставят в Дружносельскую больницу.



Стоит сказать, что пропажу больных, один из которых находился в стенах лечебницы два года, а второй пять лет, обнаружили около 2 часов утра. Сообщается, что для того, чтобы осуществить побег, мужчины сняли с решетки на окне палаты замок и по заранее подготовленной лестнице вылезли из палаты, которая располагалась на первом этаже.