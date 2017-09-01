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В Петербурге психически больных беглецов-уголовников нашли полицейские

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Двух сбежавших мужчин утром 1 сентября из психбольницы в Гатчинском районе нашли сотрудники полиции.

Как сообщает "Фонтанка", в шесть вечера 1 сентября в лесу Гатчинского района нашли 27- и 33-летнего опасных беглецов, которые были направлены в место отбывания наказания за убийство и избиение до смерти.

После того, как сотрудники правоохранительных органов проведут опрос, мужчин доставят в Дружносельскую больницу.

Стоит сказать, что пропажу больных, один из которых находился в стенах лечебницы два года, а второй пять лет, обнаружили около 2 часов утра. Сообщается, что для того, чтобы осуществить побег, мужчины сняли с решетки на окне палаты замок и по заранее подготовленной лестнице вылезли из палаты, которая располагалась на первом этаже.

Теги: криминал , новости питера , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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