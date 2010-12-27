В Петербурге просят не беспокоить лебедей, которые живут у КАД и ЗСД

Семья лебедей, поселившаяся у водоемов КАД и ЗСД готовится улететь на Юг

После многочисленных сообщений петербуржцев об опасности семейства лебедей, которые облюбовали водоем на пересечении КАД и ЗСД, природоохранный Комитет решил провести проверку. По ее итогам организация сообщила, что лебеди чувствуют себя прекрасно и беспокоить их не нужно.

Специалисты отмечают, что птицы на водоеме хорошо кормятся и набираются сил перед дальним перелетом. Лебеди абсолютно здоровы и людей к себе не подпускают. Также сообщили, что причинами их поселения на данном участке могли стать погодные условия, а с наступлением минусов они покинут водоем.

Комитет отметил, что здоровых птиц нельзя насильно забирать из естественной среды, так как подобный беспричинный отлов может нанести им травму.