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В Петербурге прошла пикетная очередь солидарности с жителями регионов, борющимися против сжигания токсичных отходов

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Активисты пытались донести, что  "природа и люди важнее прибыли".

В субботу, 15 февраля,  в Петербурге  прошла пикетная пикетная очередь солидарности с жителями Удмуртии, Башкирии, Поволжья и других регионов, борющимися против сжигания токсичных отходов, строительства Судского ЦБК и уничтожения горы Куштау. 

Акция началась в 14.00 на Малой Садовой, недалеко от станции метро "Гостиный двор".  Активисты пытались донести, что  "природа и люди важнее прибыли".

Ранее мы писали, что во время акции у ТРЦ "Галерея" в защиту конституционного строя произошли задержания.

Видео: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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