В Петербурге прошла пикетная очередь солидарности с жителями регионов, борющимися против сжигания токсичных отходов

Активисты пытались донести, что "природа и люди важнее прибыли".

В субботу, 15 февраля, в Петербурге прошла пикетная пикетная очередь солидарности с жителями Удмуртии, Башкирии, Поволжья и других регионов, борющимися против сжигания токсичных отходов, строительства Судского ЦБК и уничтожения горы Куштау.

Акция началась в 14.00 на Малой Садовой, недалеко от станции метро "Гостиный двор". Активисты пытались донести, что "природа и люди важнее прибыли".

Ранее мы писали, что во время акции у ТРЦ "Галерея" в защиту конституционного строя произошли задержания.

Видео: Piter.tv