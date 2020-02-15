Во время акции у ТРЦ "Галерея" в защиту конституционного строя произошли задержания

На момент написания сотрудники полиции задержали уже пятерых.

В воскресенье, 15 февраля, в Петербурге недалеко от ТРЦ "Галерея" с 15:00 проходит акция в форме сменяемого одиночного пикета против внесения поправок в Конституцию. На месте проведения собралось около 50 человек. Правоохранительные органы признали мероприятие несогласованным.

На момент написания сотрудники полиции задержали пятерых участников мероприятия, один из них — Евгений Мусин, активист, которому сообщили, что его забирают из-за поступившего обращения об административном правонарушении.

Рядом с метро "площадь Восстания" находятся не менее трех автозаков.

Ранее мы писали, что У ТРЦ "Галерея" началась акция в защиту конституционного строя.

Видео: Piter.tv