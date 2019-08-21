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В Петербурге прошла ежегодная проверка системы централизованного оповещения населения

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Кого-то из жителей города испугал резкий сигнал, а кто-то отметил, что звук был слишком тихим.

В среду, 21 августа, в Петербурге проверили работу уличных громкоговорителей, сирен и иных средств централизованного оповещения населения. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял на видео, как проходила проверка. 

Процедура началась в 11:30 и заняла 10 минут.

"Комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга завершена",

- сказал диктор ровно в 11:40. 

Проверка также проводилась на телевидении и радио.

Несмотря на то, что о мероприятии жителей информировали заранее, некоторые испугались резкого сигнала.

"Боже, я уже успела испугаться",

- написал один из пользователей в социальной сети.

Также стоит отметить, что в проверке были задействованы не все громкоговорители. Так, например, по адресу Энгельса, 134, корпус 1, сигнала слышно не было. Подтверждающее видео снял мобильный корреспондент Piter.TV. 

Видео: Piter.TV 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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