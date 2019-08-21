В Петербурге прошла ежегодная проверка системы централизованного оповещения населения

В среду, 21 августа, в Петербурге проверили работу уличных громкоговорителей, сирен и иных средств централизованного оповещения населения. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял на видео, как проходила проверка.
Процедура началась в 11:30 и заняла 10 минут.
"Комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга завершена",
- сказал диктор ровно в 11:40.
Проверка также проводилась на телевидении и радио.
Несмотря на то, что о мероприятии жителей информировали заранее, некоторые испугались резкого сигнала.
"Боже, я уже успела испугаться",
- написал один из пользователей в социальной сети.
Также стоит отметить, что в проверке были задействованы не все громкоговорители. Так, например, по адресу Энгельса, 134, корпус 1, сигнала слышно не было. Подтверждающее видео снял мобильный корреспондент Piter.TV.
Видео: Piter.TV
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