В Петербурге прошёл торжественный выпуск более 220 морских офицеров

Среди них 38 отличников и трое капитанов 1 ранга, а также офицеры из Алжира, Китая и других стран.

В Военно-морской академии в Петербурге состоялся торжественный выпуск офицеров, сообщили в Минобороны. Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, который вручил дипломы офицерам, окончившим обучение с отличием.

В 2026 году выпускниками стали свыше 220 офицеров, из которых 38 получили дипломы с отличием, а троим присвоено звание капитана 1 ранга. В ближайшее время выпускники займут ключевые должности на флотах. Дипломы также вручены офицерам из Алжира, Анголы, Вьетнама, Гвинеи, Индонезии, Казахстана, КНР и Никарагуа.

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Фото: Telegram / Кирилл Поляков