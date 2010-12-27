В Петербурге ищут пропавшего сотрудника ГИБДД

В Петербурге пропал 43-летний сотрудник ГИБДД.

В Санкт-Петербурге пропал сотрудник ГИБДД Московского района, в течение двух недель ведутся поиски инспектора. Известно, что о пропаже мужчины сообщили его супруга 17 октября в отделение полиции Невского района.

Женщина рассказала, что 43-летний сотрудник ГИБДД ушёл из дома на улице Коллонтай днём 3 октября, но так и не вернулся. Также супруга отмечает, что подобных случаев раньше не происходило. По данным ГУ МВД, в настоящее время пропавший находится на больничном. Сейчас устанавливают местонахождение мужчины.

Фото: УГИБДД по СПб и ЛО