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В Петербурге ищут пропавшего сотрудника ГИБДД
Сегодня, 12:03
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Shdaria
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В Петербурге ищут пропавшего сотрудника ГИБДД

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В Петербурге пропал 43-летний сотрудник ГИБДД.

В Санкт-Петербурге пропал сотрудник ГИБДД Московского района, в течение двух недель ведутся поиски инспектора. Известно, что о пропаже мужчины сообщили его супруга 17 октября в отделение полиции Невского района. 

Женщина рассказала, что 43-летний сотрудник ГИБДД ушёл из дома на улице Коллонтай днём 3 октября, но так и не вернулся. Также супруга отмечает, что подобных случаев раньше не происходило. По данным  ГУ МВД, в настоящее время пропавший находится на больничном. Сейчас устанавливают местонахождение мужчины. 

Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Теги: новости петербург , петербург , происшествия спб , пропал сотрудник гибдд
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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