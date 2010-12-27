В Петербурге пропал мужчина на льду, оставив за собой лишь тапочки

Житель Петербурга прогуливаясь по льду без вести пропал.

На льду Невы искали полураздетого мужчину в банных тапочках

В Санкт-Петербурге прохожие обнаружили полуголого мужчину на Васильевском острове. В таком виде он вышел на лед, около Успенского храма, а после мужчина пропал. От него остались лишь тапочки для душа.

Петербуржец гулял по набережной Лейтенанта Шмидта около 20.00 1 февраля. Во время снегопада молодой человек в футболке, шортах и обуви отправился к Неве, вышел на лед и ушел к полынье. По словам очевидцев, в руках у него был пакет. В скором времени прохожие упустили из виду мужчину, чем были обеспокоены и решили вызвать полицию.

Правоохранительные органы осмотрели территорию, где прогуливался легко одетый мужчина, но найти его так и не смогли. Единственное, что от него осталось на льду - чёрные тапочки для душа.