В Петербурге прокуратура обнаружила опасный чердак в доме на Мичуринской

Прокуратура Петроградского района выявила серьезные нарушения в содержании дома на Мичуринской улице. По данным надзорного ведомства, в многоквартирном доме обнаружены захламленные чердаки и поврежденные лестничные клетки, создающие угрозу безопасности жильцов.
Прокуратура Петроградского района провела проверку многоквартирного дома на Мичуринской улице по обращению жильцов. В ходе инспекции выявлены многочисленные нарушения со стороны товарищества собственников жилья.
Основные нарушения включают захламление чердачного помещения и лестничных клеток, что создает угрозу пожарной безопасности. В местах общего пользования обнаружены разрушения отделочных слоев на стенах и потолках, а также повреждения лестничных плит.
Дополнительно установлен факт незаконного размещения рекламной конструкции на фасаде здания без соответствующих разрешений. Прокуратура внесла представление руководителю ТСЖ с требованием устранить нарушения. Исполнение предписаний взято на особый контроль.
Ранее сообщалось, что несанкционированную свалку на Шкиперском протоке ликвидируют после прокурорской проверки.
Фото: freepik
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