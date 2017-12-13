В Петербурге пройдут открытые поэтические прослушивания

Начинающим поэтам предложат стать частью команды профессионалов, которые помогут продвинуть творчество в массы.

Поэтические "тусовки" в Петербурге - явление почти легендарное. Литературные гостиные 19-го столетия сменил бурный серебряный век в "Бродячей собаке", поэзия не умирала в годы блокады Ленинграда, а после перетекла в андеграунд во второй половине прошлого века. Сегодня пишущая и читающая молодёжь Северной столицы еженедельно проводит десятки мероприятий в барах, антикафе и клубах города. Но есть коллективы, которые хотят говорить с людьми на принципиально новом уровне, используя не только традиционные форматы и большие сцены, но и медиапоэтические приёмы для общения с аудиторией. У любого желающего сказать своё веское слово миру появился шанс стать частью такого коллектива.

"Поэтическая семёрка" - творческое объединение, которое занимается развитием и продвижением самобытных и талантливых творцов Петербурга. В составе коллектива уже находятся участники творческих фестивалей в ТЦ "Галерея" и Лофт Проект Этажи, участники телевизионных программ на федеральных каналах, специальные гости светских мероприятий Санкт-Петербурга, победители многочисленных поэтических конкурсов. Подробнее ознакомиться с резидентами проекта можно в группе организации Вконтакте.

Создатели программы не существуют в "закрытом" литературном мирке, а призывают молодежь города присоединиться к творческому коллектитву. Ближайшие прослушивания пройдут в Лофт Проект Этажи 27 февраля в 19 часов вечера на пятом этаже. Информация о кастинге размещена на странице встречи. По итогам прослушиваний будут выбраны поэты, чьим продвижением и творческим развитием займётся команда специалистов: педагоги по ораторскому искусству и сценической поэзии, стилисты и дизайнеры, фотографы и видеооператоры.

Отметим, что проект "Поэтическая семёрка" реализуется на грантовые средства Росмолодёжи.

Фото: Вконтакте/Поэтическая семёрка