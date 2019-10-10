Как в Петербурге готовятся к фестивалю автомодельного спорта «Ралли на Охте»

10 октября ежегодно во всем мире отмечается День гонщика. В честь праздника на Малоохтинской набережной прошел пробег на радиоуправляемых машинках. В нем поучаствовали спортсмены–автомоделисты из петербургских клубов.
Участники хотели привлечь внимание к техническому творчеству и спорту. Пробег стал импровизированной репетицией ежегодного фестиваля "Ралли на Охте".
В этом году фестиваль с большой трассой для радиоуправляемых машин пройдет в воскресенье, 13 октября. Посетителей будут ждать интерактивные станции и мастер-классы по правилам безопасности дорожного движения.
Фото и видео: Piter.TV
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