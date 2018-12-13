В Петербурге пройдут "Танцы с оркестром"

Концерт пройдет в клубе "А2".

В Северной столице, в клубе "А2" пройдет концерт "Танцы с оркестром". Об этом сообщают "Невские новости".

В субботу, 11 мая симфонический оркестр 1703 покажет петербуржцам визуальное шоу с маппинг-технологиями и танцами. На сцене прозвучат классические произведения Прокофьева, Равеля, Хачатуряна и других звезд академической музыки. Основная идея мероприятия – это возможность танцевать под классическую музыку.

Мастера команды "МИФ" устроят световое шоу на концерте.В качестве руководителя оркестра выступит композитор и пианист Георгий Федоров. Дирижер – артист Мариинского театра Илия Дьяков.

Видео:YouTube/Оркестр 1703