В Петербурге пройдут "Танцы с оркестром"

В Северной столице, в клубе "А2" пройдет концерт "Танцы с оркестром". Об этом сообщают "Невские новости".
В субботу, 11 мая симфонический оркестр 1703 покажет петербуржцам визуальное шоу с маппинг-технологиями и танцами. На сцене прозвучат классические произведения Прокофьева, Равеля, Хачатуряна и других звезд академической музыки. Основная идея мероприятия – это возможность танцевать под классическую музыку.
Мастера команды "МИФ" устроят световое шоу на концерте.В качестве руководителя оркестра выступит композитор и пианист Георгий Федоров. Дирижер – артист Мариинского театра Илия Дьяков.
Видео:YouTube/Оркестр 1703
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