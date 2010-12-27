В петербургском яхт-клубе пройдет юниорский ЧМ по парусному спорту‍

В Петербурге в 2019 году состоится Чемпионат мира по парусному спорту среди молодежи. Люди со всего света съедутся, чтобы поучаствовать в олимпийском классе RS:X и стать лучшими. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на городской яхт-клуб.

Представители организации отметили, что решение об этом принято накануне. Место определили в рамках ежегодного собрания международной ассоциации по данному спортивному классу соревнований. Специалисты также рассматривали возможность организации соревнований в Португалии, Хорватии и Испании.

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