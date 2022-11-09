В Петербурге пройдёт трогательная акция к выходу второго сезона сериала "Ронин" на ТВ-3

6 октября на состоится премьера продолжения суперхита с Дмитрием Паламарчуком в главной роли. Но жители Санкт-Петербурга смогут почувствовать атмосферу проекта ещё раньше.

4 и 5 октября в городе появится знаковый зелёный УАЗик с надписью "РОНИН". С 13:00 до 16:00 он будет ждать гостей по адресу Гороховая ул., 49Б в пространстве SENO на Сенном бульваре. Каждый житель Петербурга сможет бесплатно отправить открытку своим близким — послание оформят в стиле сериала и доставят по указанному адресу.

Для моего героя Ивана Доронина нет ничего важнее семьи. Это его опора, сила и смысл жизни. Ради близких он готов рисковать всем. Мне кажется, наша акция очень точно отражает этот семейный дух. Иногда мы так увлечены повседневными заботами, что забываем сказать простые, но важные слова тем, кого любим. Акция с открытками — это напоминание: проявить внимание легко! Одно письмо может стать источником тепла и поддержки для близкого человека, которому важно услышать, что он не один и он любим. Дмитрий Паламарчук, исполнитель главной роли

Приходите на акцию 4 и 5 октября и отправьте открытку тем, кто вам дорог. Отправка открыток осуществляется Почтой России.

Фото: ТВ-3