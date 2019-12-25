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В Петербурге пройдет матч сборной России против Боснии и Герцеговины
Сегодня, 18:38
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В Петербурге пройдет матч сборной России против Боснии и Герцеговины

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В Бишкеке 24 сентября пройдет товарищеский матч России с Киргизией на стадионе имени Долона Омурзакова.

В Петербурге 19 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины. Об этом пишет пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

В Бишкеке 24 сентября пройдет товарищеский матч России с Киргизией на стадионе имени Долона Омурзакова. С Ираном национальная сборная встретится в ноябре. О месте и точном времени проведения матча будет сообщено позже.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские сборные и футбольные клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.

Фото: Piter.tv
 

Теги: матч сборной россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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