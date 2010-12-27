В Петербурге пройдет 22 акции по раздельному сбору мусора‍

Жители города смогут принести ненужные вещи в центры приема.

В Санкт-Петербурге в 15 районах города пройдет акция по раздельному сбору мусора. В 22 пунктах активисты-экологи и волонтеры помогут местным жителям разобраться в том, как правильно и куда именно нужно отправлять бытовые отходы.

Все собранное вторичное сырье после мероприятия будут направляться в центре переработки. Организаторы рассказывают, что можно приносить для сдачи бутылки, макулатуру, пластик, полиэтилен, пенопласт, упаковку тетра-пак, CD и DVD диски, консервные банки.

Напомним, что недавно в Александровском парке активисты провели подобную акцию под лозунгом "Разделяй с нами".

Фото: организаторы мероприятия