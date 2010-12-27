В Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля вице-губернатора

Иномарка, принадлежащая вице-губернатору, попала в аварию на Лиговском проспекте, в то время как сам он находился в кабинете

Иномарка, принадлежащая вице-губернатору, попала в аварию на Лиговском проспекте, в то время как сам он находился в кабинете

Утром 4 на Лиговском проспекте водитель серебряного Хендая врезался в Ауди петербургского чиновника. По данным очевидцев, номера машины закреплены за вице-губернатором от имущественного блока Михаилом Мокрецовым.

По сообщениям ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта с набережной Обводного канала. По предварительной версии Хендай перестраивался и врезался в левый бок Ауди А8.

На место столкновения оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, о пострадавших не сообщается. По сообщению «Фонтанки», в приемной вице-губернатора заявили, что с начала рабочего дня он находился в кабинете.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург