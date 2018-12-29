В Петербурге проходит японский фестиваль "Бусидо"

На фестивале показывали турнир японских боевых искусств, читали национальную литературу и демонстрировали культурные особенности на мастер-классах.

В воскресенье, 13 января в Петербурге проходит фестиваль японской культуры "Бусидо". Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

На фестивале показывали турнир японских боевых искусств, читали национальную литературу и разыгрывали призы. Также гостям мероприятия удалось поучаствовать в мастер-классах, изучить азы искусства связывания и попробовать национальные сладкие блюда.

Мероприятие проходит в арт-пространстве "Ткачи".

Ранее на сайте: К марту этого года в Петербурге закроется крупная сеть магазинов.